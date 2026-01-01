В июле улицу Удмуртскую в Ижевске начнут закрывать по полосам из-за масштабного ремонта

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Первые ограничения движения на улице Удмуртской начнутся в июле, рассказал глава города Дмитрий Чистяков. Ремонт здесь идет полным ходом: подземные трубы заменили еще в прошлом году, а сейчас рабочие обновляют ливневку и меняют асфальт на тротуарах на красивую плитку с пандусами для колясок. На самой дороге не просто перестелют асфальт, а поменяют ее форму — сделают островки безопасности на переходах и расширят карманы для автобусов. Чтобы не устраивать коллапс, полностью дорогу закрывать не будут, а лишь ограничат проезд по отдельным полосам.