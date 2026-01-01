В Удмуртии удар молнии сжег дотла целый жилой двор

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Днем 25 мая в деревне Балы Юкаменского района молния попала в пустующий деревянный сарай, вызвав сильнейший пожар, сообщает противопожарная служба региона. Огонь мгновенно перекинулся на соседние здания под общей крышей — в итоге сгорели одноэтажный деревянный дом и все дворовые постройки. Спасатели и добровольцы потушили пламя на площади 280 кв. м. В МЧС напоминают: пожары от грозы происходят регулярно, и лучший способ спасти свой дом — поставить обычный громоотвод.