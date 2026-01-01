Руководство крупной ижевской УК отправили в колонию за кражу 110 млн рублей у коммунальщиков

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В Ижевске осудили четырех директоров «Городской УК» и подрядных фирм, которые присваивали коммунальные платежи горожан. С 2017 по 2019 год они собирали с жителей деньги за свет, воду и тепло, но не переводили их поставщикам («Ижводоканал», «Т Плюс» и др.), украв в сумме свыше 110 млн рублей. Свою вину они отрицали, но суд назначил им жесткие реальные сроки: от 4 до 7,5 лет колонии, а также крупные штрафы. Наручники на бывших коммунальщиков надели прямо в зале суда. Кроме того, по решению судей они обязаны вернуть обманутым компаниям 100 млн рублей. Обвинения с еще одной сообщницы сняли из-за ее смерти.