Врачи в Удмуртии удалили из сердца женщины две опухоли размером с яйцо

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В Удмуртии кардиохирурги провели две уникальные операции на сердце, сообщил региональный Минздрав. Жительнице Глазова экстренно удалили две гигантские опухоли размером с куриное яйцо — ради этого сердце пациентки пришлось остановить на 5 часов, подключив аппарат искусственного кровообращения. Второй пациентке из Ижевска повезло больше: небольшую опухоль убрали через крошечный разрез между ребрами. Как пояснил главный кардиохирург Сергей Анисимов, новообразования могли в любой момент заблокировать клапан и остановить сердце. Обе женщины уже здоровы и выписаны.