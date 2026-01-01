Подразделения БАРС приступили к охране стратегической инфраструктуры Удмуртии

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В Удмуртской Республике к охране ключевых стратегических объектов приступили первые группы специального боевого армейского резерва (БАРС). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Сообщается, что первая смена из 25 резервистов успешно завершила курс специализированного обучения, получила необходимое вооружение и заступила на дежурство. Основной задачей бойцов является противодействие и защита инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее время в республике продолжается набор кандидатов для формирования следующей группы резерва. Детальная информация об условиях прохождения службы опубликована на официальном сайте правительства.