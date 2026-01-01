Минцифры: Ограничения мобильного интернета в Удмуртии снимут только после исчезновения угроз

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Временные ограничения мобильного интернета в Удмуртии, которые ввели еще летом 2025 года для защиты от беспилотников, будут действовать до тех пор, пока это необходимо, заявили в региональном Минцифры. В министерстве напомнили, что блокировки помогают бороться с атаками БПЛА. При этом ограничения не касаются обычного проводного интернета и Wi-Fi, а на смартфонах по-прежнему работают более 500 главных российских сайтов и сервисов из «белого списка».