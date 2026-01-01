Спасенные волонтерами скульптуры у ДДЮТ перевезли в парк на улице Берша

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Старые каменные скульптуры, которые стояли у Дворца пионеров (ДДЮТ) в Ижевске, обрели вторую жизнь. В прошлом году их хотели просто убрать, так как они не подходили под стиль будущего парка «Патриот». Но волонтеры из «Том Сойер Фест» забрали фигуры, бережно очистили их от пяти слоев краски и вандальных надписей. Теперь обновленные скульптуры (включая знаменитого гусляра) устанавливают в парке «Знак» на улице Архитектора Берша. Скоро там появятся и таблички с их историей.