Куда сдать старые шины в Ижевске: с 8 по 10 июня покрышки примут бесплатно



Gemini Gemini

В Ижевске на три дня откроют пункт бесплатного приема старых автомобильных колес. Сдать чистые шины (легковые, крашеные, с шипами и грузовые до 22,5 диаметра) можно будет с 8 по 10 июня на улице Буммашевской, 5 с 10 утра до 8 вечера. Складывать резину в контейнер нужно будет самим. Шины с дисками, рваные или от тракторов не примут. Весь собранный груз увезут на завод в Нижнекамск, где переработают в резиновую крошку и топливо.