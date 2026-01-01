Группа «Челси» выступит на Дне города в Сарапуле 6 июня

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Сарапул готовится отмечать День города целых три дня — с 5 по 7 июня, но вся главная развлекательная программа намечена на 6 июня. В городе откроют новое крутое пространство «Парадный Сарапул», устроят выставки и спортивные шоу. Ну а вечером на набережной Камы пройдет большой концерт: зажигать толпу будут приглашенные звезды — группы «Челси» и «Размер Проджект». Глава города Виктор Шестаков пообещал, что приедут «те самые голоса из плейлистов».