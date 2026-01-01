В День защиты детей пять магазинов в Удмуртии попались на тайной продаже спиртного

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1 июня в Удмуртии ловили нарушителей запрета на продажу алкоголя. Проверяющие из Минпромторга и полиции за 10 часов обошли 97 магазинов и баров. Пять точек тест не прошли: четыре нарушителя попались в Ижевске (на Клубной, Союзной, Пушкинской и 7-й Подлесной) и один — в Глазове. Теперь владельцев ждут крупные штрафы. Впрочем, в министерстве хвастаются, что сознательность бизнеса растет — нарушений стало меньше, чем в прошлом году.