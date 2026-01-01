Председатель Верховного суда Удмуртии Александр Полушкин ушел в отставку

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Глава Верховного суда Удмуртской Республики Александр Полушкин покинул свой пост и ушел в почетную отставку. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества региона. Александр Полушкин возглавлял ведомство с июня 2020 года, а до этого руководил судебной коллегией по административным делам в статусе зампредседателя. Его общий судейский стаж превышает 24 года. За время службы он удостоен медалей «За безупречную службу» и «За трудовую доблесть», а также званий «Заслуженный юрист УР» и «Судья года». Временное руководство структурой принял на себя Владимир Красноперов — соответствующий приказ председатель Верховного суда РФ подписал 2 июня. Красноперов, ранее курировавший коллегию по уголовным делам в должности зампредседателя, приступил к исполнению обязанностей руководителя с 8 июня.