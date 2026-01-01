В Удмуртии впервые выпустят сборник фантастики на национальном языке

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В республике готовится к печати уникальное издание — первый в истории региона сборник фантастических произведений на удмуртском языке. Инициатором проекта выступила редакция национального журнала «Кенеш», идею поддержали на правительственном уровне, сообщил руководитель администрации главы и правительства УР Александр Журавлев. В рамках подготовки запущен конкурсный отбор «Удмурт фантастика». К участию приглашают как авторов, пишущих на удмуртском языке, так и переводчиков с других языков народов России. Заявки принимаются до 8 сентября. Главное условие — сюжеты произведений должны перекликаться с темой Года единства народов России.