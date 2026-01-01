В поселке Новый из-за аварии на сетях временно отключали воду

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Жители поселка Новый Воткинского района столкнулись с перебоями в водоснабжении. Как сообщил врио главы района Денис Русских, во время проведения капитального ремонта сетей подрядная организация повредила водопроводную трубу. На период восстановительных работ для жителей организовали альтернативные источники: набрать питьевую воду можно было на местной скважине, также власти запустили подвоз воды цистернами. На данный момент водоснабжение восстановлено по временной схеме, однако на верхних этажах высоток еще может наблюдаться слабый напор, поэтому подвоз воды пока продолжается.