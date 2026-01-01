Возле ИГМА пройдет первый молебен у нового бюста Луки Крымского

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В Ижевске 11 июня, в день памяти святителя Луки Крымского (архиепископа Валентина Войно-Ясенецкого), состоится первый торжественный молебен у его мемориала. В 2026 году отмечается сразу несколько знаковых дат: 65 лет со дня преставления святителя, 30 лет со дня обретения его мощей и 80 лет со дня вручения ему Сталинской премии за заслуги в медицине. Бюст выдающемуся хирургу и духовному лидеру открыли возле Ижевской медакадемии 24 мая. Праздничное богослужение у памятника на улице Коммунаров, 281 начнется в 12:00, возглавит его митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.