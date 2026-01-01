Удмуртия получит право полностью запретить продажу вейпов с 2027 года

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Госдума РФ наделила российские регионы полномочиями самостоятельно запрещать розничную торговлю вейпами и курительными жидкостями. Новый экспериментальный правовой режим начнет действовать с 1 марта 2027 года и продлится пять лет. Если власти Удмуртии воспользуются этим правом, вейп-шопы в республике окажутся вне закона (ранее местный парламент уже разрабатывал аналогичный законопроект). Кроме того, рынок ждет серьезное ужесточение: с 1 октября 2026 года в России вводится обязательное лицензирование для торговли любым табаком и никотинсодержащей продукцией. За работу без лицензии в крупных размерах продавцам будет грозить уголовная ответственность.