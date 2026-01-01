Государственный долг Удмуртии упал ниже планки в 50 млрд рублей

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Объем госдолга Удмуртской Республики обновил шестилетний минимум: на 1 июня 2026 года он зафиксирован на отметке 49 млрд 806 млн рублей. Опуститься ниже психологически важного рубежа в 50 миллиардов региону удалось благодаря федеральной поддержке. По распоряжению Правительства РФ республике списали задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 4,8 млрд рублей. В Минфине Удмуртии подчеркнули, что расходы на обслуживание оставшихся обязательств составили порядка 65,8 млн рублей, а какая-либо просроченная задолженность по выплатам у региона отсутствует.