В Удмуртии сортируют три четверти всех коммунальных отходов

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С начала 2026 года Удмуртия существенно опережает график по переработке мусора. Как рассказала и. о. министра природных ресурсов республики Роза Аснанова, на сортировку уже отправлено более 77% твердых коммунальных отходов (ТКО) при плановом показателе в 67,9%. Почти 10% от общего объема мусора ушло на утилизацию (план составлял 6,5%). Сейчас в регионе работают 5 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 395 тыс. тонн в год. В рамках действующих инвестпрограмм планируется расширить полигоны и увеличить объемы извлечения вторсырья. Кроме того, до конца года экологические службы намерены ликвидировать стихийные свалки в 15 муниципалитетах региона (годом ранее в Удмуртии расчистили 295 таких объектов).