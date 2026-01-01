В Ижевске лишенный прав водитель BMW насмерть сбил 16-летнего подростка

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Трагическая авария произошла поздно вечером 10 июня на улице Клубной в Ижевске. Напротив дома №16 автомобиль BMW совершил наезд на двух пешеходов. За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек, который ранее уже был лишен водительского удостоверения. По предварительным данным Госавтоинспекции Удмуртии, пострадавшие — юноши в возрасте 16 и 19 лет — пересекали проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате сильного удара 16-летний подросток скончался на месте происшествия до приезда медиков. Второго пострадавшего с травмами экстренно госпитализировали. По факту смертельного ДТП правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.