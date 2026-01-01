В Удмуртии за пять месяцев число ДТП выросло на 11%

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С января по май 2026 года в Удмуртии зафиксировано 491 дорожно-транспортное происшествие. По словам вице-премьера республики Игоря Асабина, это на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Число погибших в авариях увеличилось на 20% (до 47 человек), а пострадавших — на 15% (до 610 человек). Наиболее сложная дорожная обстановка складывается в Ижевске и Завьяловском районе, где зарегистрировано 24 смертельных случая. В Госавтоинспекции связывают это в том числе с серьезным кадровым дефицитом — ведомству не хватает 41% сотрудников в этих муниципалитетах. Отдельное опасение вызывает пятикратный рост аварий с участием питбайков. Для стабилизации ситуации на аварийных участках до осени планируют установить 11 дорожных камер и обустроить 5 проекционных пешеходных переходов.