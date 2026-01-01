Малой Пурге не хватило средств на ямочный ремонт из-за снежной зимы

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В селе Малая Пурга в текущем сезоне откажутся от масштабного ямочного ремонта дорог. Как пояснил глава Малопургинского района Александр Деев, дорожные работы затронут исключительно те участки, по которым проходят официальные школьные маршруты. Ограничение финансирования связано с аномально снежной зимой: администрация была вынуждена направить основной объем средств местного дорожного фонда на экстренную расчистку улиц от сугробов. Напомним, ранее из-за аналогичных зимних расходов власти Ижевска приняли решение сократить траты на летний покос травы.