Жители Ижевска сдали более 60 тонн старых покрышек за три дня



Gemini Gemini

В Ижевске успешно завершилась трехдневная акция по сбору отработанных автомобильных шин. За короткий срок горожане привезли в пункты приема свыше 5,3 тысяч покрышек общего веса более 60 тонн. Среди сданного мусора оказались раритетные покрышки из гаражей, шипованная резина и даже велосипедные колеса. Весь собранный объем шестью рейсами оперативно отправили на перерабатывающий завод в Нижнекамск, где из вторсырья изготовят резиновую крошку. В правительстве Удмуртии отметили, что из-за высокого спроса подобные экологические акции планируют сделать регулярными — от 2 до 4 раз в год, а в городах республики могут появиться постоянные оборудованные площадки для сбора шин.