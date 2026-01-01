В Ижевске у должников арестовали три автомобиля прямо на парковках ТЦ

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Судебные приставы Удмуртии провели массовый рейд по выявлению неплательщиков на парковках крупных торгово-развлекательных центров, проверив более ста автомобилей. По итогам проверок три автовладельца лишились своего транспорта за крупные долги. Самой серьезной потери лишился владелец BMW — его суммарная задолженность по штрафам и другим обязательствам достигла 2 млн 250 тыс. рублей. Также на штрафстоянку отправились две «Лады», чьи хозяева накопили долги по 200 тыс. рублей каждый. Еще один остановленный водитель Ford предпочел ликвидировать двухтысячный штраф ГИБДД прямо на месте через портал Госуслуг.