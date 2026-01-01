Госавтоинспекция Удмуртии опровергла сообщения о гибели ребенка в Ижевске

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Региональное управление Госавтоинспекции назвало фейком распространившуюся в соцсетях информацию о том, что 11 июня на улице Кирова в Ижевске насмерть сбили восьмилетнего ребенка. В ведомстве подтвердили, что авария по указанному адресу действительно имела место в районе 20:40, однако несовершеннолетние в ней не участвовали. Водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в бетонный блок. 27-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Представители ГИБДД призвали граждан доверять только официальным сводкам и обвинили администраторов некоторых пабликов в погоне за просмотрами.