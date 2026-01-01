В Ижевске стартовал ремонт еще двух городских улиц

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В столице Удмуртии дорожные службы зашли на два новых объекта. Как сообщили в городской администрации, ремонтные работы начались на улице Шевченко в Ленинском районе, а также на улице Воинской Славы, расположенной в микрорайоне Орловское. На обоих участках дорожники уже приступили к фрезерованию изношенного дорожного полотна. Следующим этапом модернизации станет установка нового бортового камня и укладка двух слоев современного асфальтобетонного покрытия. Напомним, ранее муниципальные власти отчитались о завершении ремонта в переулке Ястребовском. В настоящий момент работы также продолжаются на улицах Воровского, Нижней, Олега Кошевого и Гагарина.