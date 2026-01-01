В Ижевске спасатели достали упавшего в трехметровый котлован мужчину

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Серьезным травмированием закончилось падение ижевчанина в строительную яму на улице Молодежной. Мужчина упал в котлован глубиной около трех метров, в результате чего получил перелом бедра и травматический шок. Для эвакуации пострадавшего привлекались специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии. Чтобы минимизировать болевой синдром и надежно зафиксировать поврежденную конечность, спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение и жесткие вертолетные носилки. После успешного подъема на поверхность пострадавшего незамедлительно передали медикам скорой помощи.