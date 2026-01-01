Перекрытие улицы Горького в Ижевске спровоцировало заторы на соседних магистралях

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В Ижевске из-за масштабной реконструкции теплосетей закрыли движение транспорта на перекрестке улиц Горького и Бородина. Энергетики ведут замену полуметрового магистрального трубопровода, который эксплуатировался с 1971 года. Ремонтные работы продлятся до конца лета. Несмотря на то, что городские власти предложили схемы объезда, пустили дополнительные трамваи и открыли бесплатный автобусный маршрут от «Металлурга» до Главпочтамта, на соседней улице Карла Маркса уже в первые дни перекрытия образовались крупные автомобильные заторы.