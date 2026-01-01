В Ижевске водитель электровелосипеда погиб после наезда на препятствие

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Госавтоинспекция Удмуртии разбирается в обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей поздно вечером 13 июня. На пересечении улиц Удмуртской и Буммашевской 26-летний молодой человек, двигавшийся на электровелосипеде, потерял управление и совершил наезд на препятствие. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — спасти его не удалось. В ведомстве в очередной раз напомнили, что современные электровелосипеды обладают высокой мощностью и скоростью, поэтому управление ими требует строгого соблюдения ПДД, предельной концентрации и защитной экипировки.