Первые стобалльники: 23 выпускника из Удмуртии сдали ЕГЭ на максимум

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Глава республики Александр Бречалов озвучил первые результаты единого государственного экзамена в регионе. По итогам испытаний по химии и литературе наивысший балл набрали 23 выпускника. В частности, безупречные знания литературы продемонстрировали 11 человек, а высший балл по химии получили 12 одиннадцатиклассников. Результаты по истории пока обрабатываются. Примечательно, что сразу два максимальных результата по химии показали воспитанники Глазовского физико-математического лицея. Отличные результаты зафиксированы и в сельских районах — стобалльниками стали ученики Кезской №1, Увинской №4 и Якшур-Бодьинской школ. Руководитель региона поблагодарил педагогов и родителей за высокий уровень подготовки ребят. Годом ранее высший балл по этим предметам получили 36 выпускников республики.