В Ижевске трое студентов техникума задержаны за пособничество телефонным мошенникам

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Сотрудники полиции ликвидировали передвижной узел связи, обеспечивавший деятельность дистанционных аферистов. Как сообщили в «МВД Медиа», организатором схемы в регионе стал 19-летний студент одного из ижевских техникумов, который нашел незаконную подработку в мессенджере. В его обязанности входила установка и обслуживание сим-боксов — оборудования, позволяющего мошенникам совершать анонимные звонки гражданам. Для конспирации кураторы требовали регулярно менять адреса и перевозить технику со съемной квартиры на квартиру. К процессу юноша привлек двоих несовершеннолетних приятелей 17 и 18 лет, выплачивая им ежедневное вознаграждение. В ходе обысков изъяты два сим-бокса, ноутбук и шесть мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.