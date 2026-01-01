Разряды молний повредили два жилых дома в районах Удмуртии

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Во время сильной грозы, прошедшей 16 июня, сразу два населенных пункта республики пострадали от грозовых разрядов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В деревне Сеп Игринского района молния ударила в кровлю двухэтажного дома. Пройдя через дымоход, разряд проник в жилую комнату, повредив кирпичную кладку и оплавив потолок. Второй инцидент зафиксирован в селе Кулига Кезского района: там молния ударила в растущее рядом с домом дерево и ушла в землю, однако по водопроводной трубе ток проник в жилое помещение. Из-за резкого перепада напряжения у хозяев сгорела бытовая электротехника. По счастливой случайности в обоих случаях никто из людей не пострадал.