

Gemini Gemini

Арбитражный суд Удмуртской Республики зарегистрировал иск Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8». Поводом для обращения фискального органа в суд стала крупная недоимка по обязательным платежам в казну — предприятие задолжало более 10,6 млн рублей. Стоит отметить, что в материалах дела фигурирует историческая справка пермского одноименного завода, работающего с 1971 года. Однако, согласно аналитическим базам данных, ответчик — зарегистрированное в 1993 году предприятие из села Зура Игринского района Удмуртии. В последние годы компания испытывает финансовые трудности: ее годовая выручка за 2025 год упала и составила менее 6 млн рублей. Рассмотрение обоснованности иска ФНС назначено на 6 июля.