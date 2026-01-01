Заблудившегося в лесу мужчину спасли в Воткинском районе

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В Удмуртии успешно завершились поиски мужчины, который потерялся в лесном массиве на границе Воткинского и Шарканского районов. Как сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин, инцидент произошел 13 июля, когда путник решил сократить дорогу через чащу, но потерял ориентиры. Сотрудники Поисково-спасательной службы смогли оперативно определить геопозицию пропавшего. Его обнаружили в районе Мишкинского нефтяного месторождения. Мужчину вывели из леса, медицинская помощь ему не потребовалась.