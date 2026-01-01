ФАС выявила необоснованное завышение цен на дизельное топливо в Удмуртии

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Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждения 14 топливным предприятиям в ряде регионов страны, включая Удмуртию. По информации ТАСС, поводом стали результаты проверки розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В Удмуртской Республике под подозрение в нарушении Закона о защите конкуренции попала компания «Петросервис». Специалисты регионального УФАС в ходе ежедневного мониторинга зафиксировали резкий рост стоимости дизельного топлива в период с 18 июня по 7 июля. Факт завышения цен на горючее, поставляемое местным аграриям, также подтвердили в Минсельхозе республики. Организации направлено официальное предупреждение с требованием оперативно снизить стоимость топлива.