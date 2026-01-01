На севере Удмуртии за сутки выпала почти месячная норма осадков

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Мощный ливень обрушился на Глазов: за прошедшие сутки в городе и его окрестностях выпало 96% от всей июльской нормы осадков. По данным регионального Гидрометцентра, метеостанция зафиксировала 68 мм осадков, причем основной удар стихии пришелся на вечерние часы 13 июля. Обильные дожди привели к резкому изменению гидрологической обстановки в регионе. На реке Чепца зафиксирован паводок — по состоянию на утро 14 июля уровень воды в районе Глазова поднялся сразу на 64 сантиметра за сутки. Экологи и спасатели продолжают следить за ситуацией.