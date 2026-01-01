В Глазове из-за паводка у местных жителей временно изъяли оружие

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В связи с подтоплением жилых массивов в Глазове сотрудники Росгвардии провели профилактическую операцию по обеспечению сохранности гражданского оружия. Силовики временно изъяли у жителей и одного юридического лица, оказавшихся в зоне подтопления, 22 единицы гражданского оружия и почти 1800 патронов различного калибра. Все арсеналы отправлены на ответственное хранение в ведомство. Напомним, из-за обильных осадков в Глазове и районе под воду ушли приусадебные участки нескольких СНТ, территории 10 многоквартирных и 239 частных домов, а также дороги и мосты. В Росгвардии напоминают: при угрозе затопления жилья владельцы обязаны заблуговременно позаботиться о безопасности и передать зарегистрированное оружие на временное хранение в правоохранительные органы.