Вузы Удмуртии выпустили порядка 5 тысяч молодых специалистов

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В Удмуртии завершилась кампания по выпуску дипломированных специалистов. По словам первого вице-премьера республики Татьяны Чураковой, в 2026 году высшие учебные заведения региона окончили около пяти тысяч выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры. Лидером по числу выпускников стал УдГУ (2375 человек), следом идут ИжГТУ (850) и УдГАУ (599). Дипломы врачей в ИГМУ получили 587 выпускников, а Глазовский инженерно-педагогический университет (ГИПУ) выпустил 403 специалиста. Свыше тысячи молодых людей окончили учебу с отличием. Также дипломы республиканских вузов в этом году получили иностранные студенты из Китая, Египта, Либерии, Узбекистана, Таджикистана и других государств.