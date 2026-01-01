Инфляция в Удмуртии: в июне резко выросли цены на овощи и топливо

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По данным Удмуртстата, в июне 2026 года индекс потребительских цен в республике вырос на 0,7% по сравнению с маем. С начала года инфляция в регионе достигла 4,4%, а в годовом выражении составила 6,4%. В продовольственном секторе лидерство по росту цен удерживают овощи, подорожавшие в среднем на 5,1%. Существеннее всего выросла стоимость репчатого лука (до 59,94 руб./кг) и картофеля (до 64,58 руб./кг) — рост за месяц составил 27% и 24% соответственно. При этом куриные яйца подешевели почти на 9% (до 83,95 руб. за десяток). В непродовольственном секторе заметно выросли цены на бытовую химию, технику и обувь. Продолжил дорожать и бензин: литр марки АИ-92 в июне в среднем стоил 63,50 руб., АИ-95 — 68,38 руб., а дизельное топливо — 78,56 руб.