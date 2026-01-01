Александр Черкашин покидает пост гендиректора ижевских структур «Газпрома»

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Генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин уходит со своей должности. Об этом официально сообщили в пресс-службе ижевских подразделений холдинга. Черкашин возглавлял филиал с марта 2025 года. В компании подчеркнули, что за время его руководства был запущен процесс объединения двух ключевых структурных подразделений, а также успешно реализованы масштабные инфраструктурные проекты совместно с Правительством республики, позволившие газифицировать тысячи домовладений и сотни предприятий региона. Кто сменит Александра Черкашина на посту руководителя, пока не раскрывается.