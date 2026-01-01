В вузах Удмуртии появятся ячейки Общества изобретателей и рационализаторов

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К осени 2026 года во всех высших учебных заведениях России, включая Удмуртию, планируется открыть первичные отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Как сообщили в пресс-службе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. Создаваемые молодежные ячейки призваны помогать студентам, аспирантам и преподавателям в коммерциализации их разработок — от стадии научной идеи до оформления патентов в Роспатенте. На региональном уровне координировать эту деятельность будет Удмуртская организация ВОИР под руководством Дмитрия Маточкина. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, данная инициатива необходима для формирования нового поколения квалифицированных инженеров-разработчиков.