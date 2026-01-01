В Ижевске пожарные спасли двух собак из горящей квартиры

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В Ижевске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Удмуртской и спасли из огня домашних питомцев. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире в отсутствие хозяев. Очевидцы, заметившие валивший из окон дым, оперативно вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымленного помещения двух собак — гончую и бишон-фризе. Животных передали вернувшимся владельцам, которые экстренно доставили их в ветеринарную клинику. Причиной инцидента стало короткое замыкание в стиральной машине, которую жильцы оставили включенной в розетку. Огонь повредил технику и внутреннюю отделку комнат на площади 15 кв. метров. В МЧС напоминают о необходимости полностью обесточивать бытовые приборы, уходя из дома.