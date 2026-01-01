Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Каракулино

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В селе Каракулино Каракулинского района произошел пожар, унесший жизнь человека. Загоранье деревянного одноэтажного дома случилось в минувшие сутки. Огонь оперативно охватил постройку, уничтожив кровлю и серьезно повредив внутренние стены, а также домашнее имущество на общей площади 57 кв. метров. При ликвидации пожара и разборе завалов огнеборцы обнаружили тело 45-летнего мужчины. На месте происшествия работают специалисты для установления причин и обстоятельств трагедии.