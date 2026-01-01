Названы самые популярные предметы ЕГЭ по выбору у выпускников Удмуртии

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В Удмуртии подвели итоги основного периода единого государственного экзамена, который завершился 9 июля. Всего в экзаменационной кампании 2026 года приняли участие 5 734 выпускника одиннадцатых классов. Самым востребованным предметом по выбору стала математика профильного уровня — её предпочли сдавать 55,9% школьников. На втором месте традиционно оказалось обществознание с показателем 39%. Специалисты отмечают высокий интерес выпускников к инженерным и естественно-научным направлениям: 25,5% ребят сдавали информатику, 21,4% — физику, 21% — биологию, а 14,3% выпускников выбрали химию.