В Удмуртии началось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы

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В Удмуртской Республике 11 июля официально стартовал этап выдвижения кандидатов в рамках масштабных муниципальных выборов. Голосование за будущих народных избранников пройдет во всех 25 районах региона. Кроме того, в Можге организуют дополнительные выборы в городскую думу по Дубительскому округу №5. Всего по итогам предстоящей кампании будет замещен 521 депутатский мандат. Из этого числа 377 представителей выберут по одномандатным и многомандатным округам, а еще 144 депутата займут свои кресла по партийным спискам.