У строящегося экстрим-парка в Глазове обустроят пешеходный переход и парковку

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В Глазове повысят безопасность дорожного движения возле нового молодежного спортивного кластера. Как сообщил в своих соцсетях глава города Сергей Коновалов, около строящегося экстрим-парка на улице Толстого будет оборудован новый пешеходный переход и обустроена небольшая автомобильная парковка. Муниципальные службы уже приступили к закупке необходимых дорожных знаков и светофорных объектов для регулирования движения на данном участке. Ожидается, что новые элементы дорожной инфраструктуры появятся до официального открытия спортивной площадки.