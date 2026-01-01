Коммунальные службы Ижевска перешли на усиленный режим из-за проливных дождей

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Ижевские коммунальщики мобилизовали силы для ликвидации последствий обильных ливней, накрывших город. В настоящее время бригады рабочих в оперативном режиме очищают водоприемные колодцы и решетки ливневой канализации от мусора и листвы, чтобы максимально ускорить отвод воды с проезжей части. Кроме того, дорожные службы ликвидируют последствия дождевых потоков: убирают наносы грунта и грязи с тротуаров и дорог, а также возвращают на место сдвинутые давлением воды крышки смотровых колодцев.