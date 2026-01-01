В Ижевске зафиксирован исторический максимум по объему осадков для 10 июля

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Прошедшие в столице Удмуртии ливни обновили суточный рекорд тринадцатилетней давности. За один день в Ижевске выпало 39 мм осадков, что эквивалентно 59% от всей месячной нормы июля. Предыдущий температурный и погодный рекорд для этой даты фиксировали в 2013 году — тогда на город обрушилось 20,2 мм влаги. Синоптики отмечают, что распределение осадков по региону оказалось неравномерным: основной удар стихии пришелся на южные районы Удмуртии, в то время как северные территории республики дожди затронули в меньшей степени.