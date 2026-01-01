Власти Удмуртии сформируют список участков для масштабного озеленения Ижевска

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Кабинет министров Удмуртии проанализировал обращения жителей Ижевска, касающиеся вырубки деревьев в черте города. В число зон, откуда поступало наибольшее количество жалоб и вопросов от горожан, вошли улицы Воровского, Ленина и Труда, микрорайон Соцгород, перекресток улиц Советской и Удмуртской, а также участок около дома №281 на улице Пушкинской. Премьер-министр республики Роман Ефимов пояснил, что ликвидация насаждений на данных точках носила вынужденный характер — под снос попали преимущественно больные и аварийные стволы, угрожавшие безопасности людей. Глава кабмина подчеркнул, что городские пространства нуждаются в обязательном и качественном восстановлении зеленого фонда. В связи с этим службам благоустройства и архитектуры Ижевска поручено до августа составить подробный реестр площадок, где осенью начнется высадка новых деревьев. К масштабному компенсационному озеленению активно привлекут инвесторов и спонсоров.