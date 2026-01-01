В Можге вынесли приговор группе мошенников, похитивших 1,5 млн рублей на средствах реабилитации инвалидов

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Можгинский районный суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном и особо крупном размере (ч. 2-4 ст. 159.2 УК РФ). Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ, а расследованием занималось МВД по Удмуртии. Следствием установлено, что организатором преступной схемы выступила бывший коммерческий директор фирмы по продаже ортопедических изделий. С 2020 по 2023 годы соучастники под предлогом получения компенсаций за самостоятельную покупку технических средств реабилитации инвалидами похитили из федерального бюджета 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для соцподдержки граждан. Организатор группы приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Её пособницы получили условные сроки от 1 года до 4 лет. Приговор в законную силу не вступил.