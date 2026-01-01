В отношении осужденного в Удмуртии возбудили дело за пропаганду нацистской символики



Gemini Gemini

Сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике пресекли противоправную деятельность несовершеннолетнего гражданина 2008 года рождения, отбывающего наказание за террористические преступления в одной из местных колоний. По данным оперативников, являясь сторонником проукраинской террористической организации, молодой человек распространял её идеологию среди других заключенных, в том числе демонстрируя татуировки с нацистской символикой. На основании собранных материалов СУ СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Нападавшему грозит до 4 лет дополнительного срока лишения свободы.