В Удмуртии за хищение 2,1 млн рублей задержали главу общества инвалидов и предпринимателя

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Региональное управление ФСБ пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в особо крупном мошенничестве при получении выплат. Фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и председатель одной из республиканских общественных организаций инвалидов. По версии следствия, подозреваемые, не имея намерений поставлять технические средства реабилитации, похитили более 2,1 млн рублей из федерального бюджета. Данные средства выделялись Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Сообщники обналичили деньги через подконтрольных лиц и потратили на собственные нужды. СУ СК России по Удмуртии возбудило дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания, им грозит до 10 лет лишения свободы.